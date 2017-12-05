Магов и колдунов в России могут приравнять к мошенникам и вымогателям

Законопроект об этом рассмотрят в Госдуме.

Москва. Депутат Госдумы Сергей Вострецов подготовил законопроект, согласно которому лица, предлагающие платные услуги в области колдовства и магии, могут быть объявлены преступниками. Об этом автор инициативы рассказал «Парламентской газете».

По словам Вострецова, «ясновидящие» и гадалки, берущие мзду с легковерных людей, станут фигурантами уголовных дел, если будет изменен Уголовный кодекс. В частности, парламентарий намерен внести поправки в статьи «Мошенничество», «Вымогательство» и «Организация преступного сообщества». Кроме того, УК следует дополнить статьей, которая будет описывать «колдовские» или «магические» услуги, заявил депутат.

Добавим, заниматься колдовством и гаданиями на бесплатной основе законодатель запрещать не намерен. Речь идет только о тех лицах, которые обещают помочь магией за деньги. При этом участие таких граждан в телепередачах следует отнести к отягчающим вину обстоятельствам, считает Сергей Вострецов. Кстати, он состоит в комитете Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.