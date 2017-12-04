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      В Госдуме предложили возвращать деньги пассажирам за авиабилеты при задержке рейса на 3 часа

      09:56, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:56, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #авиаперевозки\n#авиарейсы\n#пассажиры\n#Госдума\n#законопроект\n#билеты
      Фото: pixabay.com
      188
      0

      Согласно новому законопроекту, пассажиры смогут получать компенсацию в кассах аэропортов.

      Москва. Депутаты Госдумы рассмотрят новый законопроект, согласно которому предлагается обязать авиакомпании возвращать деньги за билеты при задержке внутренних рейсов на 3 часа.  

      Как пишут РИА «Новости», с инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, новый законопроект внесет изменения в 108 статью Воздушного кодекса РФ, регламентирующую сроки выплат пассажирам компенсации за задержанный или отмененный рейс.  

      Сейчас, считает Ананских, недобросовестные перевозчики пользуются тем, что у пассажиров нет свободных средств, чтобы оперативно купить билет у другой авиакомпании в том случае, если рейс задерживается или отменяется. При этом ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго. Согласно законодательству, только рассмотрение этого вопроса занимает 30 дней.  

      Однако новый законопроект, отмечает депутат, позволит исправить эту ситуацию. В том случае, если его примут, пассажиры смогут сдать билет в аэропорту вылета, если рейс задерживается по вине авиакомпании на 3 часа. Перевозчик же будет обязан вернуть его полную стоимость.   

      09:56, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #авиаперевозки\n#авиарейсы\n#пассажиры\n#Госдума\n#законопроект\n#билеты

       

       

       

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