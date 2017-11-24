McDonald's и KFC могут признать в России иностранными агентами

С такой инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился в надзорные ведомства.

Москва. McDonald's, KFC и другие зарубежные сети ресторанов фастфуда могут получить в России статус иностранных агентов. При этом рекламу их блюд будут маркировать как «продукцию иностранного агента». С такой инициативой обратился к руководству Роспотребнадзора и Роскомнадзора депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает RT.

Парламентарий считает, что агрессивная реклама ресторанов фастфуда прививают россиянам нездоровый образ жизни. А употребление гамбургеров, хотдогов, картошки фри и пицц с вредным пальмовым маслом приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению.

Кроме того, деньги, которые россияне оставляют в забегаловках транснациональных сетей, уходят за рубеж, заявил Борис Чернышов

В связи с этим он заявил о необходимости регистрировать зарубежные сети фастфуда как иностранных агентов. Это снизит спрос на их продукцию и вернет россиян в традиционные кафе и рестораны, уверен депутат.