Кадыров предложил вернуть прах Сталина в Грузию

Также глава Чечни заявил о необходимости погребения Ленина.

Грозный. Чеченская Республика. Свое мнение по поводу увековечивания памяти первых лидеров СССР высказал глава Чечни. Как пишет «Интерфакс», Рамзан Кадыров предложил, в частности, передать в Грузию останки Иосифа Сталина.

«Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на родине похоронили», - считает Рамзан Кадыров.

Также он выступил за то, что предать земле прах Ленина. По мнению главы Чечни, вне зависимости от отношения к политике, которую он проводил, тело любого человека должно после смерти покоиться в земле.

В то же время Кадыров заявил о необходимости увековечить на федеральном уровне память Никиты Хрущева. Руководитель региона мотивировал это тем, что тот «внес огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей». Иначе говоря, Хрущев разрешил вернуться представителям этих народов на Кавказ. Оттуда они были высланы Сталиным за сотрудничество с гитлеровскими оккупантами.