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      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #авиация\n#помощь\n#Хакасия\n#вертолет\n#Кемерово
      Фото: zapovednik-khakassky.ru
      377
      0

      Женщина является последней из семьи старообрядцев, десятилетиями живших в тайге без связи с внешним миром.  

      Абакан. Республика Хакасия. О нежелании оказывать помощь Агафье Лыковой заявил во время прямой линии с жителями региона глава Хакасии Виктор Зимин. Как пишет «Интерфакс», губернатор считает незаконным сам факт проживания отшельницы на территории заповедника, тем более - отправку ей вертолетов с продовольствием из соседней Кемеровской области. 

      «Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Тем не менее, она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты. (...) Еще раз борт от соседей прилетит для нее, и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там», - так отреагировал губернатор на вопрос об Агафье Лыковой. 

      Также Виктор Зимин напомнил, что женщине предлагали переехать из одинокой лесной избы в квартиру, но она отказалась. 

      Напомним, хозяйство отшельников-старообрядцев Лыковых нашли в 1978 году в Западных Саянах геологи. Тогда семья состояла из 5 человек: отца Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе Агафьи. На сегодня она - единственная оставшаяся в живых представительница Лыковых.   

      Старобрядцы Лыковы бежали в тайгу для жизни вдали от внешнего мира в годы Гражданской войны. Примерно полвека они прожили в условиях полной изоляции. Об их жизни написал серию очерков известный журналист Василий Песков. 

      Зимой 2015-2016 годов Агафья Лыкова прошла лечение в Кемеровской области и вернулась в свой дом. С тех пор ей оказывает поддержку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

      17:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #авиация\n#помощь\n#Хакасия\n#вертолет\n#Кемерово

       

       

       

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