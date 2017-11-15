Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

Женщина является последней из семьи старообрядцев, десятилетиями живших в тайге без связи с внешним миром.

Абакан. Республика Хакасия. О нежелании оказывать помощь Агафье Лыковой заявил во время прямой линии с жителями региона глава Хакасии Виктор Зимин. Как пишет «Интерфакс», губернатор считает незаконным сам факт проживания отшельницы на территории заповедника, тем более - отправку ей вертолетов с продовольствием из соседней Кемеровской области.

«Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Тем не менее, она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты. (...) Еще раз борт от соседей прилетит для нее, и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там», - так отреагировал губернатор на вопрос об Агафье Лыковой.

Также Виктор Зимин напомнил, что женщине предлагали переехать из одинокой лесной избы в квартиру, но она отказалась.

Напомним, хозяйство отшельников-старообрядцев Лыковых нашли в 1978 году в Западных Саянах геологи. Тогда семья состояла из 5 человек: отца Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе Агафьи. На сегодня она - единственная оставшаяся в живых представительница Лыковых.

Старобрядцы Лыковы бежали в тайгу для жизни вдали от внешнего мира в годы Гражданской войны. Примерно полвека они прожили в условиях полной изоляции. Об их жизни написал серию очерков известный журналист Василий Песков.

Зимой 2015-2016 годов Агафья Лыкова прошла лечение в Кемеровской области и вернулась в свой дом. С тех пор ей оказывает поддержку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.