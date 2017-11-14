Открыть в Санкт-Петербурге большой вытрезвитель потребовал губернатор Полтавченко

Каждый год алкоголь становится причиной смерти тысячи жителей города.

Санкт-Петербург. До середины декабря власти города на Неве должны разработать предварительный план по открытию вытрезвителя. Такое поручение дал губернатор Георгий Полтавченко на совещании с руководителями правоохранительных органов в понедельник, 13 ноября, сообщает «Интерфакс».

В частности, глава города отметил, что обустроить единый вытрезвитель намного проще, чем организовать множество отделений по приему нетрезвых граждан в больницах. К тому же свозимый туда контингент неизбежно создаст проблемы для обычных пациентов. В связи с этим губернатор поручил проработать идею создания единого для Санкт-Петербурга антиалкогольного учреждения до 15 декабря.

На совещании было отмечено, что «в Питере пить» - это не просто цитата из песни скандального рок-исполнителя. По итогам десяти месяцев этого года количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 6%. А по данным, приведенным прокуратурой, более тысячи петербуржцев ежегодно уходят из жизни по причинам, связанным с алкоголем.