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      Филиал «Артека» появится в Приморье

      13:01, 12 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      13:01, 12 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      43
      0
      #дети\n#отдых\n#Владивосток
      Фото: cont.ws
      43
      0

      Для размещения лагеря необходимо около 4 га земли.

      Владивосток. Приморский край. В Приморье появится филиал детского лагеря «Артек». Как сообщает пресс-служба администрации региона, разместить его могут на территории Хасанского района. Для организации филиала необходимо порядка 4 га земли.

      «Для «Артека» нужно около четырёх  гектаров. Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», –  сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

      «Артек» - самый большой международный детский центр в мире. Территория - 218 га, 102 га занимают парки.

      13:01, 12 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      43
      0
      #дети\n#отдых\n#Владивосток

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