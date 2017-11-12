Филиал «Артека» появится в Приморье

Для размещения лагеря необходимо около 4 га земли.

Владивосток. Приморский край. В Приморье появится филиал детского лагеря «Артек». Как сообщает пресс-служба администрации региона, разместить его могут на территории Хасанского района. Для организации филиала необходимо порядка 4 га земли.

«Для «Артека» нужно около четырёх гектаров. Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», – сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

«Артек» - самый большой международный детский центр в мире. Территория - 218 га, 102 га занимают парки.