В Подмосковье простятся с сатириком Михаилом Задорновым

На прощании с артистом будут присутствовать только самые близкие люди.

Московская область. В Подмосковье простятся с артистом Михаилом Задорновым. Как пишут Вести.ру, прощание пройдет в одной из клиник. По просьбе родственников, на мероприятии будут присутствовать только самые близкие люди.

Напомним, что в октябре 2016 года сатирик сообщил о том, что тяжело болен. Он был вынужден отменить часть концертов, перенес курс химиотерапии и операцию в Германии. 10 ноября Михаила Задорнова не стало. Похороны пройдут в Латвии, там, где он и родился.