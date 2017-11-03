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      Генпрокуратура решила изъять миллиарды полковника Захарченко в пользу государства

      14:41, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:41, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #коррупция\n#полиция\n#деньги\n#взятка\n#конфискация
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Кроме денег, у него нашли 13 квартир, 4 иномарки и золотой слиток в полкилограмма.

      Москва. Генпрокуратура намерена конфисковать деньги и имущество экс-полковника полиции, обвиняемого в получении взяток, пишет Лента.ру. Состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко оценивается в несколько миллиардов рублей. 

      В частности, в поданном в суд иске ведомство требует изъять в доход государства 13 квартир, 14 машиномест, четыре автомобиля брендов Mercedes-Benz и Porsche Cayenne, а также золотой слиток весом в 500 граммов. Кроме того, у Захарченко и его близких были обнаружены и арестованы более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, и порядка 2 миллионов евро. Полицейский держал их в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах на Ломоносовском и Мичуринском проспектах. 16 миллионов долларов было обнаружено на счетах его знакомой. 

      Ни сам Захарченко, ни его родственники и подруги не смогли документально подтвердить законность происхождения этих средств. К ним предъявлен иск о конфискации. 

      Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

      14:41, 03 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #коррупция\n#полиция\n#деньги\n#взятка\n#конфискация

       

       

       

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