Сужение дорог и зигзагообразное движение: как в России планируют бороться с лихачами

В Миндортрансе придумали новые способы повысить безопасность.

Москва. В России придумали новые способы борьбы с автолюбителями, превышающими скорость. В Минтрансе предложили уменьшить ширину проезжей части и организовать волновое или зигзагообразное движение, пишет Мир24.

Эксперты дорожного ведомства считают необходимым сужать дороги в зонах пешеходных переходов.

«В отдельных случаях целесообразно и вовсе сократить ширину проезжей до однополосной дороги, которую водители будут проезжать в обе стороны в соответствии с установленными дорожными знаками», - отмечает издание.

При этом подобные участки будут располагаться не ближе 200-400 метров, что не создавались пробки.

Заставлять водителей ездить зигзагами предлагается с помощью специальных направляющих островков, объезд которых приведет к снижению скорости, или разметки.

Рекомендации являются частью плана Минтранса по снижению аварий с участием пешеходов. Некоторые из этих мер ранее уже были опробованы в Москве и в целом дали положительный результат.