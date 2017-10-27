В России изменили порядок индексации алиментов

Теперь работодатель обязан делать это по требованию судебного исполнителя, а не только взыскателя.

Москва. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, совершенствующий систему взыскания алиментов. Как пишет «Газета.ру», документ уточняет, кто и при каких обстоятельствах должен индексировать платежи в пользу детей и других иждивенцев.

В частности, нововведение обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты, взыскиваемые в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и при поступлении исполнительного документа или его копии от судебного пристава.

Соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс России и закон «Об исполнительном производстве».