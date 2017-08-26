Жители России стали больше есть пирожных и тортов

В июне 2017 года потребление этих кондитерских изделий в среднем составила 2 кг на человека.

Москва. Россияне резко увеличили потребление пирожных и тортов. Согласно данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), к июню текущего года оно выросло до 2 кг на человека, пишет «Лайф».

«Возвращение потребительского интереса к категории тортов связано как с улучшением потребительских настроений в целом, так и с постепенной адаптацией производителями своего предложения под меняющиеся с кризисом запросы покупателей. Тем не менее пока потребление тортов и пирожных далеко от докризисных уровней в два с половиной килограмма в год на человека в среднем по стране, и это только усиливает дальнейший рост конкуренции в сегменте», - сказала исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.

Отмечается, что при этом цены на эти кондитерские изделия выросли больше всего — на 5% по сравнению с июнем 2016 года.