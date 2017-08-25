Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

Похороны прошли 25 августа.
Волгоград. Волгоградская область. Печальной новостью поделилась со своими друзьями и болельщиками в Инстаграмме Елена Исинбаева. Знаменитая спортсменка написала, что умерла ее мама, Наталья Петровна Исинбаева.
О дате смерти не сообщается, сказано лишь, что похороны прошли 25 августа. В память о матери Елена написала, что она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время строгой и требовательной. «Мама вложила в нас с сестрой всё лучшее <…> и мы ей будем благодарны до конца дней своих», - говорится на странице спортсменки в социальной сети.
Елена Исинбаева – чемпионка по прыжкам с шестом Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивыми человеком, но так же очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой всё лучшее ,что она умела и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми! Мамуличка, родная моя, покойся с миром! Ты в моём сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой её души! Большое спасибо.