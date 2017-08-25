Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

Похороны прошли 25 августа.

Волгоград. Волгоградская область. Печальной новостью поделилась со своими друзьями и болельщиками в Инстаграмме Елена Исинбаева. Знаменитая спортсменка написала, что умерла ее мама, Наталья Петровна Исинбаева.

О дате смерти не сообщается, сказано лишь, что похороны прошли 25 августа. В память о матери Елена написала, что она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время строгой и требовательной. «Мама вложила в нас с сестрой всё лучшее <…> и мы ей будем благодарны до конца дней своих», - говорится на странице спортсменки в социальной сети.

Елена Исинбаева – чемпионка по прыжкам с шестом Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.