В России начала работу новая программа помощи должникам по ипотеке

На господдержку могут рассчитывать ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми.

Москва. Новая программа господдержки ипотечников, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, стартовала в России во вторник, 22 августа. По данным телеканала «Мир», помощь будет оказана ряду категорий заемщиков, не справляющихся с платежами за жилищные ссуды, взятые как в рублях, так и в валюте.

Как уже сообщалось, средства на реализацию программы в объеме 2 млрд рублей выделены по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева. Ожидается, что денег хватит на 1300 семей.

Господдержка предназначена для ветеранов боевых действий и инвалидов. Кроме них, на помощь могут рассчитывать семьи, имеющие на иждивении детей, в том числе студентов в возрасте до 24 лет.

При этом с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию должно пройти не менее года. Кроме того, ежемесячный платеж по ипотеке за этот период должен был увеличиться не менее, чем на 30%, а ипотечное жилье должно быть единственным у семьи. Есть еще ряд условий, касающихся уровня доходов семьи и площади квартиры.

Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей, в исключительных случаях – 3 млн.

Добавим, ранее в России действовала другая программа госпомощи заемщикам. С апреля 2015 по март 2017 года по ней получили поддержку около 22 тысяч семей.