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      Минздрав назвал самые распространенные заболевания в России

      12:22, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:22, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #люди\n#статистика\n#Минздрав России\n#заболевание
      Фото: pixabay.com
      241
      0

      Согласно данным ведомства, чаще всего россияне болеют пневмонией и бронхитом.

      Москва. Министерство здравоохранения России назвало самые распространенные заболевания среди взрослого населения. Как пишет РТД, чаще всего россияне переносят болезни дыхательных путей. 

      По информации издания, чаще всего россияне болеют пневмонией, острым ларингитом, трахеитом и бронхитом. Согласно статистике, в 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысяч случаев на 100 тысяч человек. 

      Отмечается, что увеличение числа заболевших происходит из-за того, что россияне часто переносят болезни на ногах, предпочитая не брать больничный и не обращаться к врачу. 

      Такая ситуация может привести к тому, считают в Минздраве, что в стране увеличится смертность от болезней органов дыхания. 

      12:22, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #люди\n#статистика\n#Минздрав России\n#заболевание

       

       

       

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