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      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      15:11, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:11, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      486
      0
      #отдых\n#экономика\n#туризм\n#здоровье\n#Турция\n#пляж
      Фото: pixabay.com
      486
      0

      Причиной послужила вспышка вируса Коксаки  

      Москва. Россияне массово отказываются от поездок в Турцию. В результате туроператоры вынуждены снижать цены. Как пишет Лента.ру, стоимость путевок на турецкие курорты упала ниже цены на авиабилеты в оба конца по тем же направлениям.  

      В качестве примера приводятся предложения турфирм, размещенных на сервисах по поиску билетов и дешевых туров.  

      Так, по данным из Сети, в отеле Imeros (г. Бельдиби в Анталье) можно на 15,5 тысячи рублей жить неделю вдвоем с перелетом, трансфером, проживанием и питанием по системе «все включено». При этом минимальная цена авиабилетов в Анталью на начало сентября составляет 12,5 тысячи рублей в обе стороны на одного человека.  

      Напомним, снижение спроса на поездки в Турцию произошло из-за вспышки вируса Коксаки, отмеченной в середине августа. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 туристов из России.

      Инфекция является разновидностью энтеровирусной, поражает главным образом детей. Возбудители проникают в организм через грязную воду.

      15:11, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      486
      0
      #отдых\n#экономика\n#туризм\n#здоровье\n#Турция\n#пляж

       

       

       

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