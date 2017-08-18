Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

Причиной послужила вспышка вируса Коксаки

Москва. Россияне массово отказываются от поездок в Турцию. В результате туроператоры вынуждены снижать цены. Как пишет Лента.ру, стоимость путевок на турецкие курорты упала ниже цены на авиабилеты в оба конца по тем же направлениям.

В качестве примера приводятся предложения турфирм, размещенных на сервисах по поиску билетов и дешевых туров.

Так, по данным из Сети, в отеле Imeros (г. Бельдиби в Анталье) можно на 15,5 тысячи рублей жить неделю вдвоем с перелетом, трансфером, проживанием и питанием по системе «все включено». При этом минимальная цена авиабилетов в Анталью на начало сентября составляет 12,5 тысячи рублей в обе стороны на одного человека.

Напомним, снижение спроса на поездки в Турцию произошло из-за вспышки вируса Коксаки, отмеченной в середине августа. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 туристов из России.

Инфекция является разновидностью энтеровирусной, поражает главным образом детей. Возбудители проникают в организм через грязную воду.