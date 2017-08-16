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      В Челябинске запретили рекламу микрофинансовой организации с молитвой «Отче наш»

      17:07, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:07, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #ФАС\n#реклама\n#кредиты\n#Русская православная церковь\n#денежные займы
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      Текст молитвы был размещен на карманном календарике с информацией о займах до зарплаты.

      Челябинск. Одна из организаций, предлагающих жителям Челябинской области займы под высокий процент, размещала свою рекламу на карманных календариках с текстом молитвы «Отче наш» и изображением Христа. 16 августа Комиссия Челябинского УФАС России признала данный способ продвижения услуг нарушением законодательства.

      Как сообщается на официальном сайте антимонопольного органа, такая реклама может являться оскорбительной для чувств верующих. К такому выводу пришли 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.  

      Антимонопольщики также обратились с запросом в Челябинскую епархию Русской Православной Церкви. Там заявили, что использование в рекламе ростовщической конторы религиозных символов и текстов молитвословий недопустимо, «так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».  

      По результатам рассмотрения дела выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Кроме того, в отношении микрофинансовой организации и его должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

      17:07, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #ФАС\n#реклама\n#кредиты\n#Русская православная церковь\n#денежные займы

       

       

       

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