В Челябинске запретили рекламу микрофинансовой организации с молитвой «Отче наш»

Текст молитвы был размещен на карманном календарике с информацией о займах до зарплаты.

Челябинск. Одна из организаций, предлагающих жителям Челябинской области займы под высокий процент, размещала свою рекламу на карманных календариках с текстом молитвы «Отче наш» и изображением Христа. 16 августа Комиссия Челябинского УФАС России признала данный способ продвижения услуг нарушением законодательства.

Как сообщается на официальном сайте антимонопольного органа, такая реклама может являться оскорбительной для чувств верующих. К такому выводу пришли 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших.

Антимонопольщики также обратились с запросом в Челябинскую епархию Русской Православной Церкви. Там заявили, что использование в рекламе ростовщической конторы религиозных символов и текстов молитвословий недопустимо, «так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».

По результатам рассмотрения дела выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Кроме того, в отношении микрофинансовой организации и его должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.