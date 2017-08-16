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      65 процентов россиян столкнулись с новым видом спама

      10:15, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:15, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #реклама\n#мошенничество\n#мобильные телефоны\n#популярность
      Фото: pixabay.com
      232
      0

      Злоумышленники придумали новую систему нежелательной рассылки рекламы.

      Москва. Новый вид спама набирает популярность в России. Злоумышленники придумали систему нежелательной рассылки рекламы, с которой уже столкнулись 65 процентов россиян, пишут Известия.ру

      По информации издания, исследование об этом провела аналитическая компания Telecom Daily, которая выяснила, что мошенники создали программу, которая набирает телефонные номера и обрывает звонок. В результате на экране мобильника появляется пропущенный вызов, набрав который можно услышать рекламное объявление.  

      По данным исследования, за последние полгода количество такого спама увеличилось на 50 процентов. Однако ФАС, по данным издания, не считает такой вид рекламной рассылки нарушением действующего законодательства. 

      10:15, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #реклама\n#мошенничество\n#мобильные телефоны\n#популярность

       

       

       

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