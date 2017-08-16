65 процентов россиян столкнулись с новым видом спама

Злоумышленники придумали новую систему нежелательной рассылки рекламы.

Москва. Новый вид спама набирает популярность в России. Злоумышленники придумали систему нежелательной рассылки рекламы, с которой уже столкнулись 65 процентов россиян, пишут Известия.ру.

По информации издания, исследование об этом провела аналитическая компания Telecom Daily, которая выяснила, что мошенники создали программу, которая набирает телефонные номера и обрывает звонок. В результате на экране мобильника появляется пропущенный вызов, набрав который можно услышать рекламное объявление.

По данным исследования, за последние полгода количество такого спама увеличилось на 50 процентов. Однако ФАС, по данным издания, не считает такой вид рекламной рассылки нарушением действующего законодательства.