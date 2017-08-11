Родителей Жанны Фриске обязали вернуть около 22 миллионов рублей «Русфонду»

В ходе судебного заседания апелляция отца певицы была отклонена.

Москва. Суд принял решение взыскать с семьи певицы Жанны Фриске около 22 миллионов рублей, выделенных на лечение артистке благотворительной организацией «Русфонд». Как пишет издание Звезды.ru, в ходе заседания апелляция, поданная отцом знаменитости Владимиром Фриске, была отклонена.

Отмечается, что семья певицы продолжает настаивать на том, что заключенный с фондом договор о помощи не действителен. В доказательство своих слов родственники предоставили суду результаты экспертизы, в ходе которой выяснилось, что подпись, поставленная Жанной Фриске, была поддельной. Однако это обстоятельство не повлияло на решение, принятое судебным заседанием.

Помимо этого, в СМИ появились первые комментарии, данные главой благотворительной организации Львом Амбиндером. Как пишут Известия.ру, все возращенные денежные средства будут потрачены на лечение онкобольных детей. Информацию о каждом ребенке, получившим средства, собранные на лечение известной певице, будет выложена на официальном сайте благотворительной организации.