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      Родителей Жанны Фриске обязали вернуть около 22 миллионов рублей «Русфонду»

      10:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      307
      0
      #скандал\n#деньги\n#благотворительность\n#Фриске\n#суд\n#рак
      Фото: twitter.com/Zhanna_Friske
      307
      0

      В ходе судебного заседания апелляция отца певицы была отклонена.

      Москва. Суд принял решение взыскать с семьи певицы Жанны Фриске около 22 миллионов рублей, выделенных на лечение артистке благотворительной организацией «Русфонд». Как пишет издание Звезды.ru, в ходе заседания апелляция, поданная отцом знаменитости Владимиром Фриске, была отклонена. 

      Отмечается, что семья певицы продолжает настаивать на том, что заключенный с фондом договор о помощи не действителен. В доказательство своих слов родственники предоставили суду результаты экспертизы, в ходе которой выяснилось, что подпись, поставленная Жанной Фриске, была поддельной. Однако это обстоятельство не повлияло на решение, принятое судебным заседанием

      Помимо этого, в СМИ появились первые комментарии, данные главой благотворительной организации Львом Амбиндером. Как пишут Известия.ру, все возращенные денежные средства будут потрачены на лечение онкобольных детей. Информацию о каждом ребенке, получившим средства, собранные на лечение известной певице, будет выложена на официальном сайте благотворительной организации. 

      10:00, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      307
      0
      #скандал\n#деньги\n#благотворительность\n#Фриске\n#суд\n#рак

       

       

       

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