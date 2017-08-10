Доступ к сведениям о чиновниках-коррупционерах в России станет свободным в течение 2 лет

Закон о размещении в Интернете «черного списка» утвердила ранее Госдума.

Москва. В Минтруде уточнили, как будет функционировать всероссийский интернет-реестр коррупционеров. Напомним, он должен быть размещен в сети согласно принятому 7 июля 2017 года Госдумой федеральному закону.

Как сообщается на официальном сайте министерства труда и социальной защиты, информация об уволенных за коррупцию чиновников будет доступна для всех пользователей Интернета в течение 2 лет с момента размещения.

По данным ведомства, из «черного списка» все желающие смогут узнать фамилию, имя и отчество лица, совершившего коррупционное правонарушение, реквизиты правового акта об увольнении в связи с утратой доверия, наименование органа, где работал уволенный, и дату внесения сведений в реестр.

В Минтруда уточнили, что ежегодно в связи с утратой доверия из федеральных, региональных и муниципальных органов увольняется порядка 300 человек.