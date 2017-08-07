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      Минфин планирует изменить методику расчета ОСАГО

      14:45, 07 августа, 2017
      Новичок
      14:45, 07 августа, 2017
      Новичок
      226
      0
      #авто\n#Минфин\n#страхование\n#тарифы\n#ОСАГО
      Фото: pixabay.com
      226
      0

      В результате могут появиться тарифы с порогом выплат до 2 млн рублей.  

      Москва. Министерство финансов России намерено либерализировать законодательство об обязательном страховании автогражданской ответственности. Как пишет «Коммерсантъ», ведомство подготовило ряд важных изменений в документы, определяющие стоимость страхового полиса и порядок выплат.  

      В случае их принятия Минфин сможет регулировать только минимальный и максимальный порог тарифа. В то же время страховщик сможет самостоятельно устанавливать понижающие коэффициенты.  

      Также ведомство предлагает исключить из ОСАГО территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу и красный свет светофора, вождение в нетрезвом виде и т. д. При этом максимальный размер страховой премии не должен превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.  

      Кроме того, предлагается внедрить три вида полисов с разными лимитами выплат (до 2 млн рублей) и возможностью приобретать полис более чем на год. Еще одно предложение Минфина – переходный период, в течение которого страховщики могут изменять тарифы исключительно в сторону понижения, а не наоборот.  

      По мнению авторов издания, выдвигая такие поправки, Минфин беспокоится больше об автомобилистах, чем о страховых компаниях. Последние жалуются на невыгодность бизнеса при существующих тарифах и просят дать им возможность повысить сборы с владельцев транспортных средств.  В частности, максимальный размер цены полиса в Российском союзе автостраховщиков хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов.  

      Окончательный вариант изменений в Минфине хотят принять на следующей неделе.

      14:45, 07 августа, 2017
      Новичок
      226
      0
      #авто\n#Минфин\n#страхование\n#тарифы\n#ОСАГО

       

       

       

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