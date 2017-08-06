Россиянам предложили вновь сдавать бутылки

С инициативой возродить в стране сдачу стеклотару выступили депутаты заксобрания Ленинградской области.

Санкт-Петербург. Россия. Депутаты законодательного собрания Ленобласти планируют обратиться в правительство России с инициативой возродить сдачу стеклянной тары. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», сообщает RT.

Авторы инициативы предлагают ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей, а также установить в магазинах автоматы для приема пустых бутылок и банок.

«Залоговая стоимость - это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи, - рассказал депутат Владимир Петров. - Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии».

Депутаты считают, что новая мера будет пользоваться успехом у граждан. По действующему сейчас закону, ответственность за утилизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на производителях. За использование упаковки они платят государству экологический сбор.