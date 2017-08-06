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      Россиянам предложили вновь сдавать бутылки

      17:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      17:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      29
      0
      #общество\n#экология\n#депутаты\n#Россия\n#мусор
      Фото: pixabay.com
      29
      0

      С инициативой возродить в стране сдачу стеклотару выступили депутаты заксобрания Ленинградской области.

      Санкт-Петербург. Россия. Депутаты законодательного собрания Ленобласти планируют обратиться в правительство России с инициативой возродить сдачу стеклянной тары. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», сообщает RT.

      Авторы инициативы предлагают ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей, а также установить в магазинах автоматы для приема пустых бутылок и банок.

      «Залоговая стоимость -  это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи, - рассказал депутат Владимир Петров. - Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии».

      Депутаты считают, что новая мера будет пользоваться успехом у граждан. По действующему сейчас  закону, ответственность за утилизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на производителях. За использование упаковки они платят государству экологический сбор. 

      17:04, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      29
      0
      #общество\n#экология\n#депутаты\n#Россия\n#мусор

       

       

       

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