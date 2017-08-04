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      Минприроды предложило в 10 раз сократить водоохранную зону Байкала

      14:24, 04 августа, 2017
      Новичок
      14:24, 04 августа, 2017
      Новичок
      79
      0
      #экология\n#Минприроды\n#Донской\n#Байкал
      Фото: pixabay.com
      79
      0

      План может быть утвержден весной 2018 года.  

      Танхой. Бурятия. Водоохранная зона Байкала может быть уменьшена почти в 10 раз. Об этом сообщил министр природных ресурсов России Сергей Донской, пишут «Известия».  

      В настоящее время площадь водоохранной зоны, где запрещены многие виды хозяйственной деятельности, составляет 57 тыс. кв. км. Ее предполагается сократить до 5,9 тыс. кв. км, заявил глава Минприроды на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории. Оно прошло в пятницу, 4 августа, в бурятском поселке Танхой под председательством Президента России.  

      План составлен при участии ученых и нацелен на то, чтобы привязать водоохраную зону к ландшафту. Это позволит отказаться от ряда излишних ограничений экономической деятельности, пояснил министр.

      По словам Сергея Донского, документ может быть утвержден весной 2018 года.

      14:24, 04 августа, 2017
      Новичок
      79
      0
      #экология\n#Минприроды\n#Донской\n#Байкал

       

       

       

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