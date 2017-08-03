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      В Йошкар-Оле в День ВДВ открыли памятник Герою России Марку Евтюхину

      15:50, 03 августа, 2017
      Новичок
      15:50, 03 августа, 2017
      Новичок
      210
      0
      #Михаил Бабич\n#День ВДВ\n#герои\n#Чечня
      Фото: pfo.gov.ru
      210
      0

      Гвардии подполковник командовал 6 ротой 76 дивизии ВДВ, принявшей неравный бой с террористами под Аргуном.

      Йошкар-Ола. Марий Эл. В столице Марийской республики появился памятник Герою России гвардии подполковнику Марку Евтюхину. Примечательно, что бюст командира десантников был открыт в День ВДВ, 2 августа.  

      Как сообщили в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО, в торжественной церемонии принял участие полномочный представитель главы государства в Приволжье Михаил Бабич. В числе почетных гостей на ней присутствовали также замкомандующего ВДВ России генерал-майор Владимир Кочетков, исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев, начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, родители Героя России, десантники 6 роты, принимавшие участие в бою под Аргуном, ветераны боевых действий.  

      Напомним, 1 марта 2000 года 90 десантников под командованием Марка Евтюхина в течение 15 часов сдерживали в Шатойском районе Чечни натиск 2 с половиной тысяч террористов. 84 бойца и офицера погибли, в живых остались 6, но они не пустили через охраняемую высоту боевиков, потерявших порядка 500 человек. Неоднократно раненый командир соединения по рации вызвал огонь артиллерии на себя. Гвардии подполковнику Евтюхину Марку Николаевичу было посмертно присвоено звание Героя России.  

      От имени Президента России Михаил Бабич поздравил присутствующих с 87 годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск и напомнил о подвиге уроженца Йошкар-Олы Марка Евтюхина и легендарных бойцов 6 роты.  

      Добавим, среди 6 выживших в том бою десантников 6 роты - 2 уроженца Удмуртии, Алексей Комаров и Евгений Владыкин. Оба участвовали в церемонии открытия памятника своему героически погибшему командиру и сослуживцам.

      15:50, 03 августа, 2017
      Новичок
      210
      0
      #Михаил Бабич\n#День ВДВ\n#герои\n#Чечня

       

       

       

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