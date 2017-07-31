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      Владимир Путин отменил бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам

      10:11, 31 июля, 2017
      Новичок
      10:11, 31 июля, 2017
      Новичок
      136
      0
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      Пассажир, воспользовавшийся таким тарифом, имеет право взять с собой лишь ручную кладь, а также ряд предметов первой необходимости.  

      Москва. Закон о невозвратных билетах авиакомпаний подписан Президентом России Владимиром Путиным. Он вступит в силу через 60 дней после его опубликования, сообщает телеканал РенТВ.  

      Отмечается, что документ позволяет авиакомпаниям продавать билеты без права сдачи их пассажиром в кассу аэропорта и возврате ему части уплаченных денег. За счет этого так называемые «невозвратные» билеты могут стоить значительно дешевле обычных. Но взамен авиакомпании получили право ограничить провоз по ним багажа.  

      В то же время ручную кладь можно будет перевозить без оплаты даже при невозвратных билетах. По предварительным данным, ее минимальная масса будет установлена в пределах 5 кг (перевозчик вправе увеличить данный лимит). Согласно поправкам, которые намерен внести в Федеральные авиационные правила Минтранс, в дополнение к ручной клади бесплатно можно будет перевозить дамскую сумочку или портфель, детское питание на время полета и люльку, костюм в портпледе, костыли, складное кресло-коляску.

      10:11, 31 июля, 2017
      Новичок
      136
      0

       

       

       

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