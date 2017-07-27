Бывшая жена Потанина не смогла отсудить у бизнесмена 849 млрд рублей

В иске ей отказали за истечением срока давности.

Москва. Наталья Потанина, бывшая супруга бизнесмена Владимира Потанина, проиграла процесс по взысканию части имущества экс-супруга. Пресненский суд Москвы отказался взыскать с главы «Норникеля» свыше 849 млрд рублей в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний.

Как пишут «Известия», причиной такого решения стало истечение срока давности. Однако адвокат бывшей жены предпринимателя Павел Коновалов намерен требовать пересмотра дела.

Наталья Потанина хотела получить половину долей бывшего супруга в четырех компаниях. Ранее, в мае 2017 года, суд отказал ей в претензиях на половину принадлежащих Владимиру Потанину акций ЗАО «КМ-Инвест» на 215 млрд рублей, по той же причине – истечению срока давности.

Потанины поженились в 1983 году, в феврале 2014 года брак был расторгнут по решению мирового суда. В настоящее время бизнесмен входит в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg. Он является основателем инвестиционной компании «Интеррос», которой принадлежат крупные пакеты акций «Норникеля» и «РусАла», а также небольшие доли в капитале Crispian и «Металлоинвест».