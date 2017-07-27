Уклонистам запретили работать госслужащими в течение 10 лет

Закон об этом подписал Владимир Путин

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения на службу в госорганах для военнообязанных граждан, не отдавших свой долг Родине.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, таких лиц разрешено принимать на работу в госучреждения не раньше, чем через 10 лет после того, как они уклонились от прохождения воинской службы.

Информацию об уклонистах, проживающих на территории данного региона и муниципального образования, должны передавать руководителям государственных и муниципальных органов военкоматы.

Как пишет «Коммерсантъ», до 2014 года в России существовал бессрочный запрет на прием уклонистов в госучреждения, но затем его отменил Конституционный суд.