Первый легальный миллионер СССР скончался на 67-м году жизни

Пока причины смерти и обстоятельства произошедшего не называются.

Москва. Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов скончался на 67-м году жизни. Как пишет РГ, в последние годы он был генеральным директором компании «Институт Инноваций», которая занималась внедрением отечественных научных и технических разработок.

Пока причины смерти и обстоятельства произошедшего не называются.

Тарасов стал одним из самых успешных кооператоров Советского Союза в конце 80-х. В январе 1989 года его зарплата составила 3 млн рублей. Миллионер заплатил налог на бездетность в размере 6% (180 000 рублей). По данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране тогда составляла 263 рубля.