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      Первый легальный миллионер СССР скончался на 67-м году жизни

      18:54, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      18:54, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      179
      0
      #общество\n#траур\n#Россия\n#СССР
      Фото: Wikimedia Commons
      179
      0

      Пока причины смерти и обстоятельства произошедшего не называются.

      Москва. Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов скончался на 67-м году жизни. Как пишет РГ, в последние годы он был генеральным директором компании «Институт Инноваций», которая занималась внедрением отечественных научных и технических разработок.

      Пока причины смерти и обстоятельства произошедшего не называются.

      Тарасов стал одним из самых успешных кооператоров Советского Союза в конце 80-х. В январе 1989 года его зарплата составила 3 млн рублей. Миллионер заплатил налог на бездетность в размере 6% (180 000 рублей). По данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране тогда составляла 263 рубля.

      18:54, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      179
      0
      #общество\n#траур\n#Россия\n#СССР

       

       

       

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