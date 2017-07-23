Много лет она работала ведущей программы «Доброе утро» и корреспондентом программы «Время».

Москва. Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

«Елена Миронова долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. Елена Миронова с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», - говорится в сообщении.

Елена Миронова работала ведущей программы «Доброе утро» и корреспондентом программы «Время».