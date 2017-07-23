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      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      14:19, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      14:19, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      365
      0
      #общество\n#телевидение\n#Россия
      Фото: Известия
      365
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      Много лет она работала ведущей программы «Доброе утро» и корреспондентом программы «Время».

      Москва. Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

      «Елена Миронова долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. Елена Миронова с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», - говорится в сообщении.

      Елена Миронова работала ведущей программы «Доброе утро» и корреспондентом программы «Время».

      14:19, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      365
      0
      #общество\n#телевидение\n#Россия

       

       

       

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