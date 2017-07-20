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      Жители Саратова и Омска составили «гоп-карты» своих городов

      15:18, 20 июля, 2017
      Новичок
      15:18, 20 июля, 2017
      Новичок
      181
      0
      #гопники\n#преступность\n#Омск\n#Саратов\n#карта
      Фото: pikabu.ru
      181
      0

      Районы отмечены специальными цветами и знаками в зависимости от криминогенной обстановки.  

      Саратов. Жители города на Волге разместили в сети карту с указанием наиболее опасных мест. Каждому району и отдельным поселкам Саратова присвоен свой уровень опасности, сообразно количеству хулиганов на улицах.  

      В качестве единицы опасности использована фигура «гопника», сидящего на корточках. Если район помечен одним таким значком, значит, здесь «почти никогда не страшно». Это, в частности, наиболее благополучный Фрунзенский район.  

      Два «гопника» - «страшно только ночью». Так составители карты промаркировали Волжский и Октябрьский районы. «Страшно днем и ночью» в Кировском районе, который помечен тремя хулиганами. Далее идут Ленинский и Заводской районы, где изображено 4 и 5 «гопников» соответственно. В последнем вообще не рекомендуется выходить на улицу.  

      Отдельно выделен поселок Комсомольский, на местном сленге – «Комса». Он отмечен 6 фигурками хулиганов, что в легенде карты переводится как «страшно упоминать».  

      Поскольку карта была размещена в одном из разделов сайта pikabu.ru, где жители двух разных городов сравнивали условия жизни у себя и в другом населенном пункте, вскоре подобную «гоп-карту» выложили сибиряки. Они присвоили разные уровни опасности районам Омска.

      15:18, 20 июля, 2017
      Новичок
      181
      0
      #гопники\n#преступность\n#Омск\n#Саратов\n#карта

       

       

       

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