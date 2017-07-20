Жители Саратова и Омска составили «гоп-карты» своих городов

Районы отмечены специальными цветами и знаками в зависимости от криминогенной обстановки.

Саратов. Жители города на Волге разместили в сети карту с указанием наиболее опасных мест. Каждому району и отдельным поселкам Саратова присвоен свой уровень опасности, сообразно количеству хулиганов на улицах.

В качестве единицы опасности использована фигура «гопника», сидящего на корточках. Если район помечен одним таким значком, значит, здесь «почти никогда не страшно». Это, в частности, наиболее благополучный Фрунзенский район.

Два «гопника» - «страшно только ночью». Так составители карты промаркировали Волжский и Октябрьский районы. «Страшно днем и ночью» в Кировском районе, который помечен тремя хулиганами. Далее идут Ленинский и Заводской районы, где изображено 4 и 5 «гопников» соответственно. В последнем вообще не рекомендуется выходить на улицу.

Отдельно выделен поселок Комсомольский, на местном сленге – «Комса». Он отмечен 6 фигурками хулиганов, что в легенде карты переводится как «страшно упоминать».

Поскольку карта была размещена в одном из разделов сайта pikabu.ru, где жители двух разных городов сравнивали условия жизни у себя и в другом населенном пункте, вскоре подобную «гоп-карту» выложили сибиряки. Они присвоили разные уровни опасности районам Омска.