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      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      16:30, 17 июля, 2017
      Новичок
      16:30, 17 июля, 2017
      Новичок
      45
      0
      #скандалы\n#свадьбы\n#Дмитрий Песков
      Фото: pixabay.com
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      0

      На бракосочетание, по словам очевидцев, были приглашены звезды российской эстрады.  

      Москва. В Кремле знают о роскошной свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщил в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».  

      В то же время Песков отметил, что реагировать на такую информацию должен не Кремль, а компетентные ведомства.  

      О том, что свадьба дочери Елены Хахалевой с участием звезд российской эстарды обошлась в 2 миллиона долларов США, сообщил адвокат Сергей Жорин. Информация была растиражирована многими СМИ.  

      Судья в ответ заявила, что свадьбу организовал отец ее дочери, крупный предприниматель.

      16:30, 17 июля, 2017
      Новичок
      45
      0
      #скандалы\n#свадьбы\n#Дмитрий Песков

       

       

       

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