Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

На бракосочетание, по словам очевидцев, были приглашены звезды российской эстрады.

Москва. В Кремле знают о роскошной свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщил в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

В то же время Песков отметил, что реагировать на такую информацию должен не Кремль, а компетентные ведомства.

О том, что свадьба дочери Елены Хахалевой с участием звезд российской эстарды обошлась в 2 миллиона долларов США, сообщил адвокат Сергей Жорин. Информация была растиражирована многими СМИ.

Судья в ответ заявила, что свадьбу организовал отец ее дочери, крупный предприниматель.