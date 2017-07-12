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      Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев

      16:13, 12 июля, 2017
      Новичок
      16:13, 12 июля, 2017
      Новичок
      158
      0
      #Украина\n#мигранты\n#Россия\n#гражданство\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      158
      0

      Теперь им не нужно собирать справки в консульствах прежней родины.  

      Москва. Украинцам станет легче получать российские паспорта. Как пишет «Коммерсантъ», Госдума 12 июля приняла изменения в законодательство, которые освобождают жителей соседнего государства от обязанности предъявлять справки об отказе от прежнего гражданства.  

      Получать их было необходимо лично в украинских консульствах. При этом в выдаче справки могли отказать под любым надуманным предлогом.  

      Теперь для отказа от гражданства Украины достаточно предъявить нотариально заверенную копию соответствующего заявления.  

      Добавим, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, с 2014 по 2016 годы в Россию на постоянное или длительное жительство переехали более 1 млн граждан Украины, главным образом – с юго-востока страны.

      16:13, 12 июля, 2017
      Новичок
      158
      0
      #Украина\n#мигранты\n#Россия\n#гражданство\n#Госдума

       

       

       

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