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      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      14:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      14:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      411
      0
      #авто\n#дотации\n#субсидии\n#Минпромторг\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      411
      0

      Меры поддержки предназначены для родителей двух и более детей, а также тех, кто покупает машину впервые.  

      Москва. В России начали работать новые программы поддержки автопрома «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщается на сайте правительства РФ, внесены соответствующие изменения в Правила льготного автокредитования, а Минпромторгу выделены средства на их реализацию.  

      Ведомство получит 3,75 млрд рублей. На эти деньги будут созданы преференции двум категориям покупателей новых легковушек российской сборки. В частности, по 10% стоимости транспортного средства, приобретаемого в кредит, компенсируют родителям двух и более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), а также тем, кто обзаводится машиной впервые (программа «Первый автомобиль»).  

      За счет этого планируется помочь автопроизводителям продать 59 тысяч автомобилей.  

      Кроме того, принято постановление о мерах поддержки физическим лицам и организациям, приобретающим технику в лизинг. Они получат от государства единовременную скидку в размере 12,5%, а Минпромторг на реализацию данной меры - 3,75 млрд рублей.   

      Речь идет о гражданах и предприятиях, заключающих договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Своё дело»). За счет этого планируется реализовать не менее 27,3 тысяч единиц техники различных категорий отечественного производства, говорится в пояснительной записке к документу.  

      Добавим, ранее сообщалось, что перечисленные меры поддержки российского автопрома начнут действовать с 1 июля 2017 года.

      14:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      411
      0
      #авто\n#дотации\n#субсидии\n#Минпромторг\n#автомобиль

       

       

       

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