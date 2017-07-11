Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

Меры поддержки предназначены для родителей двух и более детей, а также тех, кто покупает машину впервые.

Москва. В России начали работать новые программы поддержки автопрома «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщается на сайте правительства РФ, внесены соответствующие изменения в Правила льготного автокредитования, а Минпромторгу выделены средства на их реализацию.

Ведомство получит 3,75 млрд рублей. На эти деньги будут созданы преференции двум категориям покупателей новых легковушек российской сборки. В частности, по 10% стоимости транспортного средства, приобретаемого в кредит, компенсируют родителям двух и более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), а также тем, кто обзаводится машиной впервые (программа «Первый автомобиль»).

За счет этого планируется помочь автопроизводителям продать 59 тысяч автомобилей.

Кроме того, принято постановление о мерах поддержки физическим лицам и организациям, приобретающим технику в лизинг. Они получат от государства единовременную скидку в размере 12,5%, а Минпромторг на реализацию данной меры - 3,75 млрд рублей.

Речь идет о гражданах и предприятиях, заключающих договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Своё дело»). За счет этого планируется реализовать не менее 27,3 тысяч единиц техники различных категорий отечественного производства, говорится в пояснительной записке к документу.

Добавим, ранее сообщалось, что перечисленные меры поддержки российского автопрома начнут действовать с 1 июля 2017 года.