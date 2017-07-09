  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Москве умер медиаменеджер Антон Носик

      14:04, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:04, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Москва\n#журналисты\n#журналистика\n#смерть
      Фото: www.facebook.com/nossik
      77
      0

      Об этом сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

      Москва. В Москве умер медиаменеджер Антон Носик. Об этом в своем Твиттере сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

      «Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дёргать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», — написал он в Twitter.

      Как пишет gazeta.ru, Носик скончался в ночь на 9 июля. Смерть наступила в районе двух часов ночи, когда он находился у друга на даче в Подмосковье. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ.

      Носик работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии «Яндекса», занимал 10-е место в топе Рунета.

      Демьян Кудрявцев on Twitter

      Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено.

      14:04, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Москва\n#журналисты\n#журналистика\n#смерть

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6118

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4384
      08:44, 02 июля, 2017

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3464
      08:00, 06 июля, 2017

      Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

      3277
      12:46, 03 июля, 2017

      Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

      3041
      10:20, 03 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1319

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1062
      15:35, 07 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      1010
      12:00, 02 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1004
      12:50, 04 июля, 2017

      Руководитель МЧС предупредил россиян о погодных катаклизмах в июле

      861
      15:15, 03 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      920

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      766
      16:08, 03 июля, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      628
      18:32, 03 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      601
      16:29, 05 июля, 2017

      В Баварии в результате ДТП сгорел туристический автобус

      580
      12:00, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»

      07 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      07 июля, 2017

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»555

      07 июля, 2017