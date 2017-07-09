Об этом сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Москва. В Москве умер медиаменеджер Антон Носик. Об этом в своем Твиттере сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

«Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дёргать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», — написал он в Twitter.

Как пишет gazeta.ru, Носик скончался в ночь на 9 июля. Смерть наступила в районе двух часов ночи, когда он находился у друга на даче в Подмосковье. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ.

Носик работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии «Яндекса», занимал 10-е место в топе Рунета.