Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

Их начали выдавать в МРЭО города в конце июня.

Санкт-Петербург. В Северной столице разгорается скандал вокруг «нецензурных» госномеров для автомобилей. Водители не желают брать для своих машин таблички с буквами «Харитон, Елена и Роман», или попросту Х***ЕР178, пишет Газета.ру

По данным издания, госномера с этими буквами и цифрами предлагали питерцам в МРЭО города в конце июня. Всего в городе планировалось выдать 999 таких табличек. Узнав по телефону о том, какие веселые буквы украсят их автомобиль, многие горожане откладывали визит в Госавтоинспекцию до тех пор, пока туда не завезут новую серию.

Из-за отсутствия потока водителей выдачу неоднозначных номеров даже временно приостановили в МРЭО-1 и ряде других подразделений Санкт-Петербурга. Но кое-где их выдают до сих пор.

Кстати, на этом злоключения автомобилистов культурной столицы России не закончились. Есть информация, что на подходе – новая серия с буквами «Харитон, Устин и Елена» (Х***УЕ178), сообщает издание со ссылкой на городские СМИ.