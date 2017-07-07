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      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      15:35, 07 июля, 2017
      Новичок
      15:35, 07 июля, 2017
      Новичок
      364
      0
      #культура\n#авто\n#Санкт-Петербург\n#автомобилисты\n#Госавтоинспекция
      Фото: pixabay.com
      364
      0

      Их начали выдавать в МРЭО города в конце июня.

      Санкт-Петербург. В Северной столице разгорается скандал вокруг «нецензурных» госномеров для автомобилей. Водители не желают брать для своих машин таблички с буквами «Харитон, Елена и Роман», или попросту Х***ЕР178, пишет Газета.ру.
      По данным издания, госномера с этими буквами и цифрами предлагали питерцам в МРЭО города в конце июня. Всего в городе планировалось выдать 999 таких табличек. Узнав по телефону о том, какие веселые буквы украсят их автомобиль, многие горожане откладывали визит в Госавтоинспекцию до тех пор, пока туда не завезут новую серию.
      Из-за отсутствия потока водителей выдачу неоднозначных номеров даже временно приостановили в МРЭО-1 и ряде других подразделений Санкт-Петербурга. Но кое-где их выдают до сих пор.
      Кстати, на этом злоключения автомобилистов культурной столицы России не закончились. Есть информация, что на подходе – новая серия с буквами «Харитон, Устин и Елена» (Х***УЕ178), сообщает издание со ссылкой на городские СМИ.
      15:35, 07 июля, 2017
      Новичок
      364
      0
      #культура\n#авто\n#Санкт-Петербург\n#автомобилисты\n#Госавтоинспекция

       

       

       

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