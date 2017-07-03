Руководитель МЧС предупредил россиян о погодных катаклизмах в июле

Судя по метеопрогнозам, наступивший месяц может подкинуть немало работы спасателям, заявил Владимир Пучков.

Москва. Июль может стать тяжелым месяцем для спасателей, в наступившем месяце не исключены погодные катаклизмы. Об этом заявил на селекторном совещании глава МЧС России Владимир Пучков, пишут «Известия».

Судя по прогнозам, работы спасателям добавится, отметил министр. Погоду продолжит «лихорадить», местами могут быть достигнуты температурные максимумы, возможны сильные ветра и дожди.

В то же время Пучков выразил надежду, что в столичном регионе этим летом еще будут солнечные дни, а в страдающих от засухи регионах пройдут ливни.