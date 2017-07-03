Налоговики будут блокировать анонимайзеры, через которые россияне играют в интернет-казино

Соответствующий приказ уже зарегистрирован Минюстом.

Москва. Федеральная налоговая служба получила новые полномочия. Они касаются включения в черный список анонимайзеров – сайтов, через которые пользователи получают доступ к заблокированным ресурсам. При этом налоговики ставят целью борьбу с интернет-казино, пишут «Известия».

Издание отмечает, что новшество вводится совместным приказом Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, который был на днях зарегистрирован Минюстом России. В нем оговариваются условия включения в черный список запрещенного контента.

При этом опрошенные изданием специалисты отмечают, что в интернете нет анонимайзеров, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Они позволяют получить доступ к любому запрещенному сайту. Таким образом, теперь ФНС придется блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры.