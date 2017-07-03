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      Налоговики будут блокировать анонимайзеры, через которые россияне играют в интернет-казино

      14:19, 03 июля, 2017
      Новичок
      14:19, 03 июля, 2017
      Новичок
      188
      0
      #интернет\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#ФНС\n#Роскомнадзор\n#казино
      Фото: pixabay.com
      188
      0

      Соответствующий приказ уже зарегистрирован Минюстом.  

      Москва. Федеральная налоговая служба получила новые полномочия. Они касаются включения в черный список анонимайзеров – сайтов, через которые пользователи получают доступ к заблокированным ресурсам. При этом налоговики ставят целью борьбу с интернет-казино, пишут «Известия».  

      Издание отмечает, что новшество вводится совместным приказом Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, который был на днях зарегистрирован Минюстом России. В нем оговариваются условия включения в черный список запрещенного контента.  

      При этом опрошенные изданием специалисты отмечают, что в интернете нет анонимайзеров, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Они позволяют получить доступ к любому запрещенному сайту. Таким образом, теперь ФНС придется блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры.

      Update: 3 июля в ФНС уточнили, что приказ не дает права непосредственно самому ведомству блокировать сайты-анонимайзеры. Налоговики смогут лишь выносить решения по данному вопросу, сообщает РБК. Также в ФНС пояснили, что приказ, о котором идет речь выше, вступит в силу с 10 июля.
       
       
      14:19, 03 июля, 2017
      Новичок
      188
      0
      #интернет\n#МВД\n#Роспотребнадзор\n#ФНС\n#Роскомнадзор\n#казино

       

       

       

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