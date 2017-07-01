В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

Также во втором полугодии выросли тарифы на услуги ЖКХ и стали более строгими правила перевозки детей.

Москва. Ряд важных изменений в законодательство вступают в силу в России с 1 июля 2017 года. Они касаются разных сторон хозяйственной и финансовой деятельности, налоговой сферы, ЖКХ и ряда других направлений, пишет РБК.

В частности, с начала второго полугодия увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно поправкам в закон «О минимальном размере оплаты труда», он увеличился на 300 рублей - до 7,8 тысяч.

Также с 1 июля в России повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране рост составит 4%. В разных регионах, впрочем, эти цифры могут варьироваться. Об изменениях, которые вступают в силу в Удмуртии, можно узнать здесь. Кроме того, с сегодняшнего дня россияне, получившие платежки с завышенной платой за коммунальные услуги, смогут пожаловаться в Госжилинспекцию и ФАС.

С 1 июля также ужесточаются правила производства и реализации алкоголя. В частности, вводится обязательная государственная регистрация основного оборудования для производства этилового спирта. Запрещается розничная продажа этилового спирта в аптеках.

Сверх того, вводятся штрафы за продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 л. За данное нарушение продавца могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб., предприятие — от 300 тыс. до полумиллиона.

Добавим, с 1 июля торговцы спиртным в сельской местности обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции. Для этого им необходимо было приобрести специальное оборудование.

И еще. С 1 июля организованные группы детей разрешено перевозить только на автобусах не старше 10 лет со дня выпуска. Начало применения этого требования было перенесено с 1 января на 1 июля 2017 года.