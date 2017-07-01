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      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      11:05, 01 июля, 2017
      Новичок
      11:05, 01 июля, 2017
      Новичок
      320
      0
      #ЖКХ\n#зарплата\n#транспорт\n#торговля\n#алкоголь\n#нововведения
      Фото: pixabay.com
      320
      0

      Также во втором полугодии выросли тарифы на услуги ЖКХ и стали более строгими правила перевозки детей.    

      Москва. Ряд важных изменений в законодательство вступают в силу в России с 1 июля 2017 года. Они касаются разных сторон хозяйственной и финансовой деятельности, налоговой сферы, ЖКХ и ряда других направлений, пишет РБК.

      В частности, с начала второго полугодия увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно поправкам в закон «О минимальном размере оплаты труда», он увеличился на 300 рублей - до 7,8 тысяч.  

      Также с 1 июля в России повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране рост составит 4%. В разных регионах, впрочем, эти цифры могут варьироваться. Об изменениях, которые вступают в силу в Удмуртии, можно узнать здесь. Кроме того, с сегодняшнего дня россияне, получившие платежки с завышенной платой за коммунальные услуги, смогут пожаловаться в Госжилинспекцию и ФАС.  

      С 1 июля также ужесточаются правила производства и реализации алкоголя. В частности, вводится обязательная государственная регистрация основного оборудования для производства этилового спирта. Запрещается розничная продажа этилового спирта в аптеках.

      Сверх того, вводятся штрафы за продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 л.  За данное нарушение продавца могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб., предприятие — от 300 тыс. до полумиллиона.  

      Добавим, с 1 июля торговцы спиртным в сельской местности обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции. Для этого им необходимо было приобрести специальное оборудование.  

      И еще. С 1 июля организованные группы детей разрешено перевозить только на автобусах не старше 10 лет со дня выпуска. Начало применения этого требования было перенесено с 1 января на 1 июля 2017 года.

      11:05, 01 июля, 2017
      Новичок
      320
      0
      #ЖКХ\n#зарплата\n#транспорт\n#торговля\n#алкоголь\n#нововведения

       

       

       

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