В Хабаровске установлен рекорд России по количеству сваренной ухи

В городе приготовили 3,7 тыс. литров супа.

Хабаровск. В Хабаровске сварили рекордное количество ухи. Как пишет RT, в городе было приготовлено 3,7 тыс. литров супа.

«Хабаровск установил рекорд России. Поразило не только то, сколько человек уху попробовали, но и количество сваренного и качество», — сказал главного редактора Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Он также добавил, что 15 тыс. человек получили по 250-граммовой порции супа.

Как заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заявка о признании приготовления «Амурской ухи» мировым рекордом будет направлена в Книгу рекордов Гиннесса.