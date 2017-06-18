Пьяный водитель сел за руль автобуса с детьми в Ростовской области

Сейчас информацию проверяет следственный комитет России.

Ростовская область. Следком России проверит информацию о пьяном водителе, перевозившем 15 детей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

Напомним, накануне сотрудники ГИБДД накануне остановили автобус "ПАЗ", который вызвал у них подозрения. Оказалось, что сам водитель сильно нетрезв, а в салоне находились несовершеннолетние. Автобус ехал из города Цимлянска в хутор Паршиков.

Медицинское освидетельствование 66-летнего горе-водителя выявило содержание 0,248 промилле алкоголя в крови.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.