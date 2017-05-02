Роскомнадзор заблокировал в России 4 мессенджера

В реестре запрещенных сайтов оказались BlackBerry Messenger, Imo и Line и аудиовизуальный чат Vchat.

Москва. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов в России адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line. Под запретом оказался и аудиовизуальный чат Vchat, сообщает «Газета.Ру».

«Да, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса этих сервисов», — отметил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он добавил, что реестр организаторов распространения информации регулярно наполняется.

«Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом», — пояснил Ампелонский.

В 2016 году на территории России Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших зарубежных соцсетей LinkedIn. В конце марта 2017 года LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика.