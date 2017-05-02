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      Роскомнадзор заблокировал в России 4 мессенджера

      17:45, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      17:45, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #общество\n#общение\n#Роскомнадзор\n#мессенджер
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      В реестре запрещенных сайтов оказались BlackBerry Messenger, Imo и Line и аудиовизуальный чат Vchat.

      Москва. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов в России адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line. Под запретом оказался и аудиовизуальный чат Vchat, сообщает «Газета.Ру».

      «Да, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса этих сервисов», — отметил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он добавил, что реестр организаторов распространения информации регулярно наполняется.

      «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом», — пояснил Ампелонский.

      В 2016 году на территории России Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших зарубежных соцсетей LinkedIn. В конце марта 2017 года LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика.

      17:45, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #общество\n#общение\n#Роскомнадзор\n#мессенджер
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