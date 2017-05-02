Прокурор попросил 10 лет колонии для экс-главы Внешпромбанка в России

Лариса Маркус, обвиняемая в выводе 113,5 млрд рублей, признала вину.

Москва. Прокуратура попросила приговорить бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус к 10 годам колонии общего режима и выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Для сообщницы Маркус Екатерины Глушаковой запросили 5 лет и штраф в 400 тыс. рублей, сообщает «РБК».

Бывшую экс-главу Внешпромбанка обвиняют в выводе 113,5 млрд рублей со счетов клиентов. Свою вину подсудимая признала.

По данным следствия, на протяжении по меньшей мере 6 лет в руководстве банка действовала преступная группировка под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова. Прокурор отметил, что преступный умысел у основателей банды возник не раньше мая 2009 года.

Маркус и Глушаковой вменяются два эпизода мошенничества. Первый связан с оформлением фиктивных кредитов на сумму 5,4 млрд рублей на людей, не знавших о преступном умысле руководства банка. Второй касается снятия средств со счетов клиентов банка под видом расходных операций, документы о которых были фальсифицированы.

Руководителей обвинили в растрате 101,1 млрд рублей через фирмы-однодневки. В общей сложности ущерб превысил 113,5 млрд рублей.

Экс-главу Внешпромбанка арестовали в декабре 2015 года. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка.

Летом 2016 года задолженность банка перед кредиторами составляла не менее 215 млрд рублей. В банке держали свои счета VIP-клиенты, включая Олимпийский комитет России, жену министра обороны Сергея Шойгу и зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов.