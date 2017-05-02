Библиотекарям в России могут запретить обсуждать политику и религию в соцсетях

Российская библиотечная ассоциация уже подготовила соответствующий документ.

Москва. Библиотекарям в России могут запретить обсуждать в интернете политику, религию, проблемы на работе и межнациональные отношения. Инициатива поступила от Российской библиотечной ассоциации (РБА), сообщает «Коммерсантъ».

Она разработала проект «Правила поведения в социальных сетях» для сотрудников вузовских и музейных библиотек. По мнению юристов, документ является «очевидно противозаконным».

Эксперты полагают, что введение таких правил является попыткой распространить трудовые отношения и на нерабочее время: «Работодатель может запретить пользоваться на работе соцсетями, если хочет. Но он не имеет права контролировать личную жизнь работника. А тут авторы требуют, чтобы сотрудник 24 часа жил по правилам работодателя».

«Сотрудникам библиотеки рекомендуется воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера»,— говорится в проекте.

«Не рекомендуется размещать какую-либо информацию или изображения, компрометирующие библиотеку или порочащие ее»,— указано в документе.

«Руководство библиотеки имеет право контролировать деятельность персонала в социальных сетях. Несоблюдение правил поведения персонала библиотеки является основанием для дисциплинарного взыскания», - пишет РБА.

27 апреля проект одобрила рабочая группа «Библиотеки и социальные медиа» РБА. Координатор рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» Екатерина Шибаева отметила, что проект будет доработан с учетом полученных замечаний.