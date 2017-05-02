Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

Закон касается выплат зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий банки использовать только национальные платежные инструменты в ходе операций по счетам физических лиц, которые получают выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. По новым картам «Мир» выплаты будут получать работники государственных и муниципальных учреждений, пенсионеры и студенты, сообщается на официальном портале правовой информации.

С 1 июля 2017 года начнут выдавать карты «Мир» гражданам, которые обратились за открытием нового банковского счета для получения бюджетных выплат. Все остальные могут получить карту до 1 июля 2018 года.

Пенсионеры должны получить «Мир» до 1 июля 2020 года. Для них обслуживание карт будет бесплатным.

Согласно закону, у граждан будет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам.

Поправки закона не распространяются на получение вычетов по налогу на доходы физических лиц и на нерегулярные выплаты.