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      Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

      09:11, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      09:11, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      278
      0
      #бюджет\n#Владимир Путин\n#зарплата\n#закон\n#пластиковые карты
      Фото: twitter.com/sibdepo
      278
      0

      Закон касается выплат зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий.

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий банки использовать только национальные платежные инструменты в ходе операций по счетам физических лиц, которые получают выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. По новым картам «Мир» выплаты будут получать работники государственных и муниципальных учреждений, пенсионеры и студенты, сообщается на официальном портале правовой информации.

      С 1 июля 2017 года начнут выдавать карты «Мир» гражданам, которые обратились за открытием нового банковского счета для получения бюджетных выплат. Все остальные могут получить карту до 1 июля 2018 года.

      Пенсионеры должны получить «Мир» до 1 июля 2020 года. Для них обслуживание карт будет бесплатным.

      Согласно закону, у граждан будет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам.

      Поправки закона не распространяются на получение вычетов по налогу на доходы физических лиц и на нерегулярные выплаты.

      09:11, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      278
      0
      #бюджет\n#Владимир Путин\n#зарплата\n#закон\n#пластиковые карты
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