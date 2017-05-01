Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.

Москва. Около 130 тыс. человек приняли участие в первомайской демонстрации в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу.

В центре Москвы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской Федерации профсоюзов.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.