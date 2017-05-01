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      Около 130 тыс человек приняли участие в первомайской демонстрации в Москве

      18:11, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      18:11, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      98
      0
      #общество\n#Москва\n#праздники
      Фото: пресс-служба главного управления МВД России по Москве
      98
      0

      Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.

      Москва. Около 130 тыс. человек приняли участие в первомайской демонстрации в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу.

      В центре Москвы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской Федерации профсоюзов.

      Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.

      18:11, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      98
      0
      #общество\n#Москва\n#праздники
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