Об этом сообщили в МЧС России.

Сибирь. 143 млн рублей выделят регионам, пострадавшим от пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

Так, Иркутской области выделят 105 млн рублей, а Бурятии — 38 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения Правительства России уже подготовили в МЧС.

Деньги планируется потратить на выплаты материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества. Кроме того, часть денег пойдёт на содержание пунктов временного размещения.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от лесных пожаров в Иркутске и Бурятии.