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      143 млн рублей выделят регионам, пострадавшим от пожаров

      14:14, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:14, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #МЧС\n#Россия\n#Сибирь\n#деньги\n#финансы и деньги\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      Об этом сообщили в МЧС России.

      Сибирь. 143 млн рублей выделят регионам, пострадавшим от пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

      Так, Иркутской области выделят 105 млн рублей, а Бурятии — 38 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения Правительства России уже подготовили в МЧС.

      Деньги планируется потратить на выплаты материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества. Кроме того, часть денег пойдёт на содержание пунктов временного размещения.

      Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от лесных пожаров в Иркутске и Бурятии.

      14:14, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      112
      0
      #МЧС\n#Россия\n#Сибирь\n#деньги\n#финансы и деньги\n#пожар
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