По словам начальника краевого МЧС Евгения Вершинина, сейчас обстановка в регионе находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Красноярск. Почти 30 тыс. человек мобилизировали на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу областного МЧС Евгения Вершинина, сейчас обстановка в регионе находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

«Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов - более 27 тысяч человек и более 1,5 тыс. единиц техники», - сказал Вершинин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Вершинин также сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы.

«В настоящее время обстановка в Красноярском крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - доложил он.

С 25 по 28 апреля от пожаров были защищены более 150 населенных пунктов в Красноярском крае, сообщил во время заседания первый заместителя губернатора края - председатель краевого правительства Виктор Томенко.

Он также отметил, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории Красноярского края бал введён особый противопожарный режим за исключением северных территорий.

«Однако несмотря на все принимаемые меры имелись факты нарушения особого противопожарного режима несознательными гражданами. В результате неосторожного обращения с огнём местного населения не территории пяти населенных пунктов в трёх муниципальных районах огнём было уничтожено девять жилых домов», - сказал Томенко.

Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет. По его словам, все выплаты будут произведены за счёт средств краевого бюджета, помощь федерального центра не требуется.

Говоря о ситуации с лесными пожарами, вице-губернатор отметил, что угрозы перехода пожаров на населённые пункты нет.

«Стабилизацию лесопожарной обстановки прогнозируем к 1 мая», - доложил Томенко.