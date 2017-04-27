Экс-руководителя антикоррупционного главка МВД России Сугробова приговорили к 22 годам колонии

Его также лишили звания генерал-лейтенанта.

Москва. Московский городской суд признал виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России Дениса Сугробова. Ему предстоит провести 22 года в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

«Назначить Сугробову окончательное наказание в виде лишения свободы на 22 года колонии строгого режима с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщается в приговоре судьи Елены Гученковой.

Сугробова лишили звания генерал-лейтенанта и возможности 5 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Дело бывшего высокопоставленного полицейского и его предполагаемых сообщников было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробова освободили от занимаемой должности указом Президента России. Мосгорсуд начал рассматривать дело в закрытом режиме с 12 февраля 2016 года.

На скамье подсудимых с Сугробовым оказался Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов и покончивший с собой Борис Колесников, родственники которого отказались от прекращения в отношении него уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.

По данным следствия, преступная группировка совершила по меньшей мере 10 преступлений в период с ноября 2013 по февряль 2014 года. Подсудимые пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления ФСБ Игоря Демина.

Никто из задержанных не признал вину. Ранее сообщалось, что Муллаяров и Косоуров заключили сделку со следствием. В результате Муллаярову изменили меру пресечения наказания. Позднее сделку расторгли.