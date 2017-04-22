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      Главный военный прокурор России подал в отставку

      18:17, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      18:17, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      137
      0
      #кадры\n#общество\n#Россия
      Фото: Playlist iptv - uCoz
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      0

      Заявление Сергея Фридинского Совфед рассмотрит 26 апреля.

      Москва. Заместитель генпрокурора России, главный военный прокурор Сергей Фридинский подал заявление об отставке. Как пишет Росбалт, об этом сообщили в Совете Федерации.

      «Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке», — цитирует издание слова источника.

      Вопрос от  Совфед рассмотрит на заседании 26 апреля. За день до этого вопрос будет предварительно обсуждаться в закрытом режиме комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности.

      18:17, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      137
      0
      #кадры\n#общество\n#Россия
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