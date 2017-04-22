Главный военный прокурор России подал в отставку

Заявление Сергея Фридинского Совфед рассмотрит 26 апреля.

Москва. Заместитель генпрокурора России, главный военный прокурор Сергей Фридинский подал заявление об отставке. Как пишет Росбалт, об этом сообщили в Совете Федерации.

«Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке», — цитирует издание слова источника.

Вопрос от Совфед рассмотрит на заседании 26 апреля. За день до этого вопрос будет предварительно обсуждаться в закрытом режиме комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности.