Памятник бывшему президенту США открыли в Ялте

Бюст Рузвельта, участвовавшего в Ялтинской конференции 1945 года, был изготовлен еще в середине прошлого века.

Ялта. Крым. Памятник бывшему президенту США Франклину Рузвельту открыли в Ялте. Как пишет Газета, по словам мэра города Андрея Ростенко, памятник установлен «с учетом заслуг Рузвельта в сохранении мира в ХХ веке». Он отметил, что инициатива его открытия исходит от общественности города.

«Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — сказал Ростенко.

Бюст Рузвельта, участвовавшего в Ялтинской конференции 1945 года, был изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.