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      Памятник бывшему президенту США открыли в Ялте

      16:21, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      16:21, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      119
      0
      #общество\n#США\n#Крым\n#Россия
      Фото: Wikipedia
      119
      0

      Бюст Рузвельта, участвовавшего в Ялтинской конференции 1945 года, был изготовлен еще в середине прошлого века.

      Ялта. Крым. Памятник бывшему президенту США Франклину Рузвельту открыли в Ялте. Как пишет Газета, по словам мэра города Андрея Ростенко, памятник установлен «с учетом заслуг Рузвельта в сохранении мира в ХХ веке». Он отметил, что инициатива его открытия исходит от общественности города.

      «Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — сказал Ростенко.

      Бюст Рузвельта, участвовавшего в Ялтинской конференции 1945 года, был изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

      16:21, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      119
      0
      #общество\n#США\n#Крым\n#Россия
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